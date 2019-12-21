Завтра в центре перекроют движение из-за Новогоднего фестиваля

Киев решил перекрыть часть улицы Владимирской в связи с проведением Новогоднего фестиваля с 13:30 до 16:00 22 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українські Новини.

Согласно ему, движение будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома №19 по ул. Владимирской.

Кроме того, во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада запретят парковку: 22 декабря с 00:00 до 15:00 - на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета им. Т. Шевченко и на ул. Владимирской возле домов №19 и № 21/20.

Также с 7:00 21 декабря до 23:30 22 декабря будет запрещена парковка на ул. Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны б-ра Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

Как сообщали Українські Новини, работа Киевского метрополитена в ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена на 3 часа, а фуникулера - организована в круглосуточном режиме.

Также лидером бюджета в Киеве на Новый год стал Святошинский район. Здесь на праздники планируют потратить чуть больше 3 млн гривен - на рождественский мьюзикл для детей и на концертную программу к Рождеству.