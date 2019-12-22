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22 грудня 2019, неділя, 14:53 11
Вибори 2019-12-22T15:15:01+02:00
Українські Новини
Місцеві вибори в ОТГ: у ЦВК розповіли про хід голосування

Місцеві вибори в ОТГ: у ЦВК розповіли про хід голосування

Таня Войтюк
Місцеві вибори, Вибори в ОТГ, ЦВК
Центральна виборча комісія (
Центральна виборча комісія (

У неділю, 22 грудня, проходять місцеві вибори в об'єднані територіальні громади в 23 регіонах країни, і голосування проходить у штатному режимі.

Про це йдеться в повідомленні Центральної виборчої комісії (ЦВК), передають Українські Новини.

"Сьогодні, 22 грудня, проходить голосування на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад (ОТГ) та відповідних сільських, селищних, міських голів, а також на додаткових виборах депутатів сільських, селищних рад ОТГ від територіальних громад, які приєдналися до відповідних об'єднаним територіальним громадам", - йдеться в ньому.

Наголошується, що всі 532 виборчих ділянки на перших і 66 - на додаткових виборах, за повідомленням Національної поліції України, відкрилися вчасно о 8:00.

Голосування проходить у штатному режимі. При цьому, як повідомляє Нацполіція, станом на 10:00 надзвичайні події на виборчих дільницях не зафіксовано. Члени ЦВК в межах своїх повноважень контролюють процес місцевих виборів у регіонах, в яких вони визначені відповідальними.

Як повідомляли Українські Новини, помічник Президента України Володимира Зеленського повідомив про намір провести выборы на Донбасі одночасно з місцевими виборами по всій Україні.

Тим часом Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила змінювати місце голосування онлайн і відразу на два тури.

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