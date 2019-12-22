Зимове сонцестояння-2019: чого чекати від найдовшої ночі

Сьогодні, 22 грудня, день зимового сонцестояння, який означає найдовшу ніч у році. Сонце в цей день ніби "стоїть на місці", тому що знаходиться на мінімальній висоті від горизонту. Про те, чого варто чекати і як сприймається день в народі, розкажуть Українські Новини.

Всього в році буває два сонцестояння – літній і зимовий. Це дні, коли Сонце знаходиться на максимальній або мінімальній висоті над горизонтом в полуденний час. Вони стають точкою, після якої час дня зменшується (літнє сонцестояння) або збільшується (зимове сонцестояння).

Зимове сонцестояння – це найкоротший день у році. І свою назву він отримав не просто так, адже через низьке розташування над горизонтом протягом дня складається враження, що сонце нерухоме, застигло і стоїть на місці.

День часто справедливо називають найтемнішим в році, оскільки переважає нічний час доби. Цей факт не міг не знайти відображення в культурі. Народи прив'язують свята і легенди до даного явища, асоціюючи його з переродженням і оновленням.

У слов'ян до літнього сонцестояння приурочене свято Івана Купала, а до зимового – Карачун, який, однак, не так широко святкується. Карачун – язичницький бог, також відомий як Чорнобог, що панує над морозами і смертю.

Йоль святкується німецькими народами на честь найдовшої ночі з розпиванням сидру, розпалюванням вогнищ, спалюванням йольского поліна, прикрашанням йольского дерева і поцілунками під омелою.

Раніше Українські Новини повідомляли про застереження астрологів для знаків зодіаку в день зимового сонцестояння.

При цьому, незважаючи на найдовшу ніч у році, 22 грудня буде тепло.

Також сьогодні православні віруючі відзначають день святої Анни.