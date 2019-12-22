Сегодня зимнее солнцестояние: предостережения астрологов для знаков зодиака

День зимнего солнцестояния считается одним из самых энергетически сильных дней в году. С этим днем связана масса примет и традиций, в этот день проводили самые сильные обряды. В 2019 году зимнее солнцестояние начнется 22 декабря около 7 утра. Астрологи отмечают, что для каждого Знака Зодиака этот день по-разному хорош и по-разному опасен.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Людям, рожденным под покровительством стихии Огня, в этот день лучше не начинать новых дел. Повышенный энергетический фон сделает этих людей менее предусмотрительными и более агрессивными.

Овнам желательно поменьше встревать в различные перепалки и отстаивать свое мнение более демократично. Это не значит, что нужно быть тише воды и ниже травы. Эксперты советуют лишь не рисковать без необходимости.

Львам не рекомендуется менять образ, тратить много денег и брать на себя лишнюю ответственность. 22 число — воскресенье, так что можно как следует расслабиться и забыть о проблемах.

Стрельцам в этот день стоит сосредоточиться на домашних делах и не выходить из дома. В день солнцестояния вне родных стен их могут настичь мелкие, но досадные неприятности.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Для людей, рожденных под эгидой энергии Земли, 22 декабря станет временем небольшого воодушевления. Тот факт, что это самый темный день в году, их не напугает. Наоборот, им будет проще сосредоточиться на важных делах.

Тельцам эксперты рекомендуют сфокусировать внимание на домашних делах, подготовке жилища к Новому Году. Можно поставить елку, начать другие приготовления. Главное предостережение — нельзя терять время зря.

Девам в этот день можно заняться планированием дел на конец года и на следующую неделю. Энергетика этого дня благотворно влияет на память и сообразительность Дев. Желательно не давать выхода своим амбициям, не тратить деньги.

Козерогов астрологи называют самыми везучими представителями стихии Земли. Это будет прекрасный день для отдыха и релаксации. Желательно не загружать себя работой и даже не думать о ней.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Воздушным Знакам в этот день будет улыбаться удача в любимых делах. Астрологи советуют заниматься увлечениями и хобби, больше времени проводить в приятной обстановке и с приятными людьми.

Близнецов 22 декабря будет ожидать удача в любви. В этот день их харизма и обаяние станут мощнее, поэтому можно будет произвести хорошее впечатление на кого угодно. Сидеть дома не рекомендуется.

Весам же, наоборот, желательно из дома не выходить, потому что общение с людьми будет натянутым и не всегда приятным. Стоит заняться творчеством, послушать музыку и посмотреть любимое кино с близкими или в уединении.

Водолеи смогут 22 декабря удариться в самоанализ и при этом не впасть в уныние и депрессию. Это будет яркий и позитивный день для представителей данного Знака Зодиака. Главное — слушать не чужое мнение относительно себя, а свое сердце.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Водным Знакам придется в этот день довольно туго, потому что они не любят зиму, ночь, серость и уныние. Мощная энергетика Солнца не решит их проблем, так что придется надеяться лишь на себя.

Раков могут ожидать неурядицы в любви. Желательно не назначать на это воскресенье свиданий и романтических встреч. Также не стоит давать пустых обещаний второй половинке, родным и близким.

Скорпионы в такие дни сами не свои. В отношениях с людьми стоит опираться на личный опыт, потому что интуиция работать временно не будет. В такие дни люди этого Знака могут становиться ревнивыми.

Рыбам стоит представить, что стакан наполовину полон, потому что любые депрессивные мысли лишат их мотивации к действиям. Из всего происходящего стоит извлекать только позитив.