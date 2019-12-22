Сегодня день святой Анны: как уберечь ребенка в самый темный день в году

Сегодня, 22 декабря, православные христиане почитают святую Анну, мать Девы Марии. В народе это день встречи зимы и лета, поскольку одновременно с праздником святой Анны проходит и солнцестояние. О главных поверьях и традициях дня расскажут Українські Новини.

22 декабря – самый темный день в году, поскольку это день зимнего солнцестояния. Его называют встречей добра и зла, тьмы и света, зимы и лета. По некоторым суждениям, в этот день идет битва меду злыми духами и силами света.

В день непорочного зачатия Анной Богородицы особенно осторожными нужно быть беременным, поскольку все, что сделает мать, отразиться на ребенке. В этот день им нужно придерживаться Рождественского поста, не браться ни за какую работу, даже шитье, а также избегать ссор. Особый запрет на разжигание огня – считается, что это может оставить красную отметку на ребенке. По поверьям, съеденный сдвоенный фрукт или овощ может привести к появлению близнецов.

Также на святую Анну беременным запрещено стоять на пороге и перекрестке, нельзя подходить к недостроенному дому или мельнице. Да и выходить из дома после захода солнца считалось не к добру. А чтобы беременность была легкой, нельзя переступать острые предметы.

С Анны женщины начинали обсуждать ход рождественских праздников, а подготовку к ним начинали с дома – белили, убирали. А молодые девушки приступали к изготовлению украшений, часто из соломы.

Приметы:

Анна зиму устанавливает окончательно;

ясное солнце – на Новый год будет сильный мороз, если облачно, на деревьях иней – под Новый год будет оттепель;

какая Анна к ноченьке, такая зима в весноньку;

зима силу набирает, а солнце на весну поворачивает.

Ранее Українські Новини сообщали о запретах на украшение новогодней елки в год Крысы.

А 19 декабря отпраздновали День святого Николая, как день щедрости и добра.