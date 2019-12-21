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  • У Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожими: дві людини поранені
21 грудня 2019, субота, 19:23 5
Події 2019-12-21T19:35:46+02:00
Українські Новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожими: дві людини поранені

У Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожими: дві людини поранені

Ярина Вацяк
Конфлікт, Поліція, стрілянина, стрілянина в Києві

В Києві на проспекті Леся Курбаса під час конфлікту із двома перехожими, киянин відкрив стрільбу, внаслідок чого двоє людей зазнали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції в Києві.

"Як повідомив начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, опитавши свідків, правоохоронці встановили, що між трьома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один із них дістав зброю та здійснив декілька пострілів. Внаслідок події 44-річного потерпілого з пораненням ока, обох ніг та грудної клітини доставлено до лікарні, а 33-річному постраждалому надано медичну допомогу на місці", - йдеться в ньому.

Працівники поліції перевірили чоловіка, який, зі слів очевидців, відкрив стрілянину, у нього виявили кобуру та дозвіл на пристрій для відстрілу гумових куль, але самої зброї не знайшли. Також на місці було виявлено шість гільз із-під гумових куль, які направили на балістичну експертизу

За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

Правопорушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 49-річний мешканець столиці, який раніше проблем із законом не мав.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві водій вистрілив в обличчя пішоходу, який переходив дорогу.

Крім того, в листопаді в Києві на проспекті Перемоги обстріляли взуттєвий магазин. А у Дарницькому районі Києва словесна перепалка між чоловіками закінчилася стріляниною. Під час стрілянини було поранено 33-річного чоловіка, його госпіталізували.

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