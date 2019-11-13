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13 ноября 2019, среда, 14:49 257
Происшествия 2019-11-13T14:50:02+02:00
Українські Новини
В Киеве на проспекте Победы обстреляли обувной магазин

В Киеве на проспекте Победы обстреляли обувной магазин

Стрельба, Магазин, стрельба в Киеве

В Киеве недалеко от станции метро "Политехнический институт" неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini, что на проспекте Победы, 19.

Об этом сообщает "Город Киев".

Издание пишет, что происшествие произошло в ночь на среду, 13 ноября. Неизвестные повредили стекла витрины. Вероятно, с помощью огнестрельного оружия, поскольку характер повреждений указывает на пулевые отверстия.

Кроме того, перед входом в магазин красной краской на асфальте написали "Москалі".

Стрельба в Киеве.Стрельба в Киеве.

Отмечается, что на здании бывшего военторга размещено много видеокамер наблюдения.

Устанавливаются подробности происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Дарницком районе Киева словесная перепалка между мужчинами закончилась стрельбой. Во время стрельбы был ранен 33-летний мужчина, его госпитализировали.

Ранее в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.

Ранее в Киеве драка между пьяными посетителями ресторана закончилась стрельбой.

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