В Киеве на проспекте Победы обстреляли обувной магазин

В Киеве недалеко от станции метро "Политехнический институт" неизвестные расстреляли витрину обувного магазина Carlo Pazolini, что на проспекте Победы, 19.

Об этом сообщает "Город Киев".

Издание пишет, что происшествие произошло в ночь на среду, 13 ноября. Неизвестные повредили стекла витрины. Вероятно, с помощью огнестрельного оружия, поскольку характер повреждений указывает на пулевые отверстия.

Кроме того, перед входом в магазин красной краской на асфальте написали "Москалі".

Стрельба в Киеве.

Отмечается, что на здании бывшего военторга размещено много видеокамер наблюдения.

Устанавливаются подробности происшествия.

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