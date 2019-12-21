У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях

У спортивному клубі "5 елемент" за результатами обшуків було виявлено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що розташовані в роздягальнях спортклубу. Обшуки проходили в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент України Петро Порошенко.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань.

"Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом виявлення предметів, що мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які на час вилучення можливо перебували в робочому стані. Важливо: під час детального огляду елементів вентиляції та сигналізації встановлено, що до них вмонтовані лінзи відеокамер та під’єднані до мережевого кабелю", - йдеться в ньому.

Розпочато досудове розслідування розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 359 Кримінального кодексу України – незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Як повідомляли Українські Новини, 20 грудня СБУ та ДБР проводили обшуки в спортивному клубі "5 елемент", кінцевими бенефіціарами якого є колишній Президент Петро Порошенко та екс-депутат Ігор Кононенко (фракція "Блок Петра Порошенка").

В липні НАБУ також проводила обшуки в спортклубі "5 елемент" у Києві. Тоді під час обшуків НАБУ вилучила документи в спортклубі "5 елемент" і автомобільної компанії "Богдан моторс".