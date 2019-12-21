Протокол про транзит газу не містить домовленостей про прямі постачання російського газу, - Оржель

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявляє про те, що протокол домовленостей про продовження транзиту російського газу через територію України не містить домовленостей про прямі постачання російського газу.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми виключили позицію про прямі постачання газу, ви побачите в протоколі, якщо вони і будуть потенційно здійснюватися, то на базі ціни європейського хабу, проте в рамках пакетних домовленостей, яких ми досягли, прямих поставок немає, там написаний лише принцип, на якому вони можуть будуть здійснені. Для нас це також надзвичайно важливо, що там немає політичної ціни", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, тристоронні переговори щодо транзиту російського газу через територію України в країни Європейського Союзу до 2020 року продовжилися у п'ятницю, 20 грудня, в Мінську (Білорусь). За їхніми результатами Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій. За їхніми результатами Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Також сторони домовилися, що компанія "Газпром" (Росія) заплатить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" близько 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма до кінця 2019 року.

При цьому після виплати компанією "Газпром" близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу Україна відмовиться від інших претензій до "Газпрому" із відшкодування коштів, пов'язаних з наданням послуг з транзиту.