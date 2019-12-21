Просідання на мосту Патона ліквідували, рух відновлено

Сьогодні, 21 грудня, у Києві на мосту імені Патона повністю відкрили рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на "Київавтодор".

Так, повідомляється, що ремонтні роботи були закінчені на 3 доби раніше, ніж планувалося. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово.

Наголошується, що столичні дорожники ліквідували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використано бетон з поліпшеними якостями.

Крім того, поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.

Як повідомляли Українські Новини, комунальна корпорація "Київавтодор" обмежувала рух на мосту імені Патона, планувалося обмеження з 21:00 17 грудня до 06:00 22 грудня через ремонт покриття.

Також вчені повідомляють, що міст Патона знаходиться в критичному стані.

Крім того, влада Києва з 25 листопада до 26 січня дозволила рух транспорту по вулиці Хрещатик по суботах, неділях, в святкові та неробочі дні.