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21 грудня 2019, субота, 13:55 8
Суспільство 2019-12-21T15:00:02+02:00
Українські Новини
Просідання на мосту Патона ліквідували, рух відновлено

Просідання на мосту Патона ліквідували, рух відновлено

Анна Рудык
Міст Патона, Обмеження руху, Ремонт доріг
Міст Патона. Фото:
Міст Патона. Фото: "Інформатор"

Сьогодні, 21 грудня, у Києві на мосту імені Патона повністю відкрили рух транспорту. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на "Київавтодор".

Так, повідомляється, що ремонтні роботи були закінчені на 3 доби раніше, ніж планувалося. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово.

Наголошується, що столичні дорожники ліквідували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використано бетон з поліпшеними якостями.

Крім того, поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.

Як повідомляли Українські Новини, комунальна корпорація "Київавтодор" обмежувала рух на мосту імені Патона, планувалося обмеження з 21:00 17 грудня до 06:00 22 грудня через ремонт покриття.

Також вчені повідомляють, що міст Патона знаходиться в критичному стані.

Крім того, влада Києва з 25 листопада до 26 січня дозволила рух транспорту по вулиці Хрещатик по суботах, неділях, в святкові та неробочі дні.

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