В Киеве откроют движение на Крещатике в выходные и праздничные дни

Власти Киева с 25 ноября до 26 января разрешили движение транспорта по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что такое решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

В частности, с 25 ноября до 26 января 2020 года:

ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади;

запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Движение транспорта в выходные по Крещатику будет действовать до окончания новогодне-рождественских праздников на Софийской площади.

Как сообщали Українськi Новини, на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

Тем временем в Украине уже установили первую новогоднюю елку-2020.