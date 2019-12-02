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02 декабря 2019, понедельник, 23:55 144
Общество 2019-12-03T00:30:01+02:00
Українські Новини
В Киеве откроют движение на Крещатике в выходные и праздничные дни

В Киеве откроют движение на Крещатике в выходные и праздничные дни

Крешатик, Проезд, Ограничение движения, Новогодние праздники
Киев, Крещатик. Фото: commons.wikimedia.org
Киев, Крещатик. Фото: commons.wikimedia.org

Власти Киева с 25 ноября до 26 января разрешили движение транспорта по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что такое решение связано с ограничениями движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества.

В частности, с 25 ноября до 26 января 2020 года:

  • ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади;
  • запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Движение транспорта в выходные по Крещатику будет действовать до окончания новогодне-рождественских праздников на Софийской площади.

Как сообщали Українськi Новини, на Софийской площади в этом году будет классическое европейское Рождество в немецком стиле и, возможно, живая новогодняя елка.

Тем временем в Украине уже установили первую новогоднюю елку-2020.

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