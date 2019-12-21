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21 грудня 2019, субота, 11:53 10
Економіка 2019-12-21T11:56:00+02:00
Українські Новини
Рубль на вихідних трохи просів

Рубль на вихідних трохи просів

Анна Рудык
Курс валют, курс рубля, Курс рубля до гривні
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У суботу, 21 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 20 січня, знизився на 1 копійку до 3,38 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 1 копійку до 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля на 21 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,38 3,82
Максимальний 3,65 5,00
Мінімальний 2,30 3,67

Як повідомляли Українські Новини, у суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 грудня на 2,68 коп. до 23,3826 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,93 коп. до 23,0774 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21-22 грудня, на 4,88 коп. до 23,3253 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 23,31 UAH/USD.

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