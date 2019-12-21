Рубль на вихідних трохи просів

У суботу, 21 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 20 січня, знизився на 1 копійку до 3,38 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Також курс продажу рубля до гривні підвищився на 1 копійку до 3,82 грн за 10 рублів. Курс рубля на 21 грудня в обмінниках Києва: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,38 3,82 Максимальний 3,65 5,00 Мінімальний 2,30 3,67 Як повідомляли Українські Новини, у суботу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 грудня на 2,68 коп. до 23,3826 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,93 коп. до 23,0774 UAH\/USD. Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 21-22 грудня, на 4,88 коп. до 23,3253 UAH\/USD. А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у четвер на 4 коп. у п'ятницю зміцнився на 4 коп. до 23,31 UAH\/USD.