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21 грудня 2019, субота, 08:00 9
Економіка 2019-12-21T08:12:37+02:00
Українські Новини
Сьогодні Вітренко і Оржель розкриють подробиці газових переговорів

Сьогодні Вітренко і Оржель розкриють подробиці газових переговорів

Анна Рудык
Олексій Оржель, Юрій Вітренко, Нафтогаз, транзит газу
Олексій Оржель. Фото: facebook.com/Оржель
Олексій Оржель. Фото: facebook.com/Оржель

Сьогодні, 21 грудня, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко проведуть брифінг. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в Facebook.

На брифінгу Вітренко і Оржель повідомлять про подробиці крайніх переговорів між Україною і Росією щодо транзиту газу.

Початок брифінгу відбудеться о 12:00 в Офісі Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Також компанія "Газпром" (Росія) заплатить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" близько 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма до кінця 2019 року.

Раніше Марош Шефчович заявляв, що Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу.

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