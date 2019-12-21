Сьогодні Вітренко і Оржель розкриють подробиці газових переговорів

Сьогодні, 21 грудня, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель і виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко проведуть брифінг. Про це йдеться у повідомленні Офісу Президента в Facebook.

На брифінгу Вітренко і Оржель повідомлять про подробиці крайніх переговорів між Україною і Росією щодо транзиту газу.

Початок брифінгу відбудеться о 12:00 в Офісі Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Росія домовилися, що по новому контракту про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Також компанія "Газпром" (Росія) заплатить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" близько 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма до кінця 2019 року.

Раніше Марош Шефчович заявляв, що Україна і Росія досягли принципової угоди з транзиту газу.