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19 декабря 2019, четверг, 23:00 580
Внешняя политика 2019-12-19T23:00:11+02:00
Українські Новини
Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа, - Шефчович

Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа, - Шефчович

Анна Рудык
Транзит газа, трехсторонние переговоры, Марош Шефчович
Трехсторонние переговоры по транзиту газа. Фото: Твиттер
Трехсторонние переговоры по транзиту газа. Фото: Твиттер

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявляет, что Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу с 1 января 2020 года.

Об этом Шефчович сообщил в ходе брифинга по итогам трехсторонних переговоров в Берлине (Германия) 19 декабря, передают Українські Новини.

"Это был очень длинный день и длинные переговоры. Я хотел бы поблагодарить министра энергетики Германии, за помощь в достижении принципиальной договоренности", - сказал он.

Также Шефчович добавил, что была достигнута принципиальная договоренность по всем ключевым элементам в вопросе транзита газа, что является хорошей новостью для Украины, России и Европы.

При этом он добавил, что детали будут известны позже, после обсуждения данного вопроса 20 декабря в столицах Украины и России и одобрения деталей перед официальным подписанием договора о транзите.

Как сообщали Українськi Новини, Оржель заявил, что Россия и Украина близки к подписанию финальных договоров по транзиту газа.

Также Путин хочет продолжить транзит газа через Украину.

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