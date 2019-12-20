Підозрюваний у вбивстві Шеремета подав позов проти Зеленського, Авакова, Рябошапки і Коваля

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко, який оскарживший свій арешт, подав позов у Печерський районний суд Києва проти Президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Руслана Рябошапки і першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля про захист честі і гідності.

Про це йдеться в заяві Антоненко, оприлюдненій його адвокатом Святославом Жерновником в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

12 грудня правоохоронці провели брифінг у кримінальній справі про вбивство Шеремета, на якому були присутні вищезгадані особи.

"Під час проведення зазначеного брифінгу було виявлено повну зневагу до принципу презумпції невинуватості, закріпленого у ст. 62 Конституції України, п. 10 ст. 7 КПК України, і повністю знищений принцип недоторканності честі і гідності громадянина і людини, передбачений ст. ст. 3, 21, 24, 28, 34, 68 Конституції України", - йдеться в заяві.

Крім того, третьою особою значиться телеканал "Україна".

Як повідомляли Українські Новини, суд переніс розгляд апеляції на арешт без права внесення застави для підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка на 23 грудня.

Міністр закордонних справ Арсен Аваков запевнив, що військові заслуги не будуть враховуватися як пом'якшуючі обставини для підозрюваних у вбивстві.