40 людей не хочуть повертатися в "ДНР" і "ЛНР" в рамках "обміну всіх на всіх", — росСМИ

У рамках майбутнього обміну "всіх на всіх", який не вдалося узгодити, виникли нові труднощі. Кілька десятків людей, яких Київ готувався передати невизнаним республікам, за різних причин попросили виключити їх з обмінних списків і належить розслідувати, дійсно їх відмова є добровільним, повідомляє "Коммерсантъ".

За словами джерела в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України, близько сорока чоловік з числа тих, кого українська сторона готувалася передати "ДНР" і "ЛНР", відмовилися брати участь в обміні і повертатися на непідконтрольні території.

Причини всіх відмов залишаються невідомими, але в списку є як ті, хто не хоче повертатися в непідконтрольні Києву райони Донбасу, і ті, хто бажає відбути призначене покарання і тим самим закрити питання кримінального переслідування в Україні.

Другий джерело, близьке до однієї з невизнаних республік Донбасу, підтвердив інформацію про відмовників, не назвавши їх число.

"Це їх право не змінюватися. Їх ніхто не змушує переїжджати. Для нас важливо, щоб була очищення. Щоб всі норми були дотримані і чоловік був звільнений і користувався рівними правами, як всі інші громадяни. Залишиться він на території, підконтрольній Києву, чи приїде до нас — він може розпоряджатися її долею самостійно. Важливо, щоб його не квапили відмовитися від обміну. Це повинно бути підтверджено", — сказав він.

Спочатку під час переговорів про обмін мова йшла про те, щоб перевірку добровільності відмови, яку запросили невизнані республіки, здійснили представники Міжнародного Червоного Хреста. Проте влада "ДНР" і "ЛНР" виступили проти цього і наполягли на тому, щоб перевірку здійснив координатор підгрупи ТКГ з гуманітарних питань Тоні Фріш.

Він зможе приступити до перевірки, яка передбачає зустрічі з відмовниками, тільки після католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Парижі домовилися про обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 2020 року.

Нагадаємо, що у Кучми заявили, що Україна виконала зобов'язання перед "нормандської зустріччю", а бойовики - ні.