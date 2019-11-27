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27 ноября 2019, среда, 19:23 158
Внешняя политика 2019-11-27T20:30:02+02:00
Українські Новини
У Кучмы заявили, что Украина выполнила обязательства перед "нормандской встречей", а боевики - нет

У Кучмы заявили, что Украина выполнила обязательства перед "нормандской встречей", а боевики - нет

ТКГ, Боевики
Леонид Кучма. Фото: АПУ
Леонид Кучма. Фото: АПУ

Пресс-секретарь бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявляет, что Украина выполнила свою часть обязательств перед встречей лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), в то время как боевики - нет.

Об этом он сообщила на своей странице в социальной сети Facebook по итогам заседания ТКГ, передают Українськi Новини.

"Накануне встречи лидеров стран "нормандской четверки", запланированной на 9 декабря, украинская сторона выполнила взятые на себя обязательства, выполнение которых находилось на личном контроле Президента Украины Владимира Зеленского", - написала она.

В частности, она отметила разведение сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской, возведение моста в Станице Луганской и решение вопроса водоснабжения в Луганской области.

"Зато со стороны ОРДЛО нет допуска представителей Международного Комитета Красного Креста к удерживаемым лицам; не представлен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Донбасса, не подконтрольной Украине, включая участки российско-украинской границы; не созданы условия для работы КПВВ "Золотое", - добавила она.

Особенно острой, по ее словам, остается проблема освобождения удерживаемых лиц.

Как сообщали Українськi Новини, "нормандская четверка" проведет встречу 9 декабря в Париже (Франция). Зеленский озвучил ожидания от "нормандской" встречи.

Ранее Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет.

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