Контракт на транзит газу між "Газпромом" і "Нафтогазом" не планують підписувати сьогодні

Незважаючи на заяви міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля про те, що Росія і Україна близькі до підписання фінальних договорів з транзиту газу, сьогодні підписання контракту очікувати не варто.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Юрій Дощатов.

"За моїми даними, контракту про транзит газу сьогодні не буде ще, але деякі рішення уряду, які дозволять вийти на його підписання через тиждень. Після цього ближче до вечора в Мінську, можливо, буде підписаний документ по вирішенню спірних питань, що стосуються арбітражних рішень та інших судових питань по газу між Україною і РФ", - пише він.

Як повідомляли Українські Новини, Коболєв раніше заявляв, що вероятность підписання нового транзитного контракту до 2020 близька до нуля.

Тим часом Путін хоче продовжити транзит газу через Україну.

Компанія "Газпром" (Росія) готова компенсувати Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 3 млрд доларів шляхом примусового стягнення заарештованих активів компанії. "Нафтогаз" очікує рішення Окружного суду Амстердама щодо арешту активів компанії "Газпром" (Росія) в Нідерландах в 1-му кварталі 2020 року.