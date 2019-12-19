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19 декабря 2019, четверг, 22:45 7
Внешняя политика 2019-12-19T22:45:39+02:00
Українські Новини
Россия и Украина близки к подписанию финальных договоров по транзиту газа, - Оржель

Россия и Украина близки к подписанию финальных договоров по транзиту газа, - Оржель

Анна Рудык
Транзит газа, Алексей Оржель
Трехсторонние переговоры по транзиту газа. Фото: Твиттер
Трехсторонние переговоры по транзиту газа. Фото: Твиттер

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель выразил уверенность, что в ближайшее время Украина и Россия достигнут позитивных результатов для всех заинтересованных сторон по вопросу транзита российского газа через территорию Украины в страны Европы с 2020 года.

Об этом он сообщил в ходе брифинга по итогам трехсторонних переговоров в Берлине (Германия) в четверг, 19 декабря, передают Українські Новини.

"Мы сегодня очень хорошо поработали, мы очень качественно сегодня отработали окончательный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и действительно сейчас на том этапе мы готовы представить (его) для согласования нашими столицами, мы должны согласовать наши последние позиции с Киевом и Москвой, а также на прямой связи будет и Брюссель. В ближайшее время я уверен, что мы достигнем позитивных результатов для всех сторон", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Коболев заявлял, что вероятность подписания нового транзитного контракта до 2020 близка к нулю.

Тем временем Путин хочет продолжить транзит газа через Украину.

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