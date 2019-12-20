Київ затвердив порядок новорічних свят: заборонені піротехніка і заходу на Алеї Героїв Небесної Сотні

Київська міська рада затвердила порядок проведення масових заходів у Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київради, передають Українські Новини.

На засіданні депутати Київради затвердили порядок організації і проведення недержавних масових громадських заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру.

Згідно з рішенням, заявку на проведення масового заходу необхідно подавати не пізніше, ніж за 15 робочих днів до запланованої дати.

Якщо для організації заходу потрібні перекриття доріг і зміна руху громадського транспорту, то заявку необхідно подати за 45 робочих днів.

Заявка має містити дані про організатора і сам захід (форма, мета, місце проведення або маршрут, дата і час початку та закінчення).

Забороняється проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні і Трьохсвятительській вулиці в межах Стіни пам'яті загиблих Героїв.

Організацію подій біля культових споруд додатково необхідно погоджувати з представниками релігійних організацій, на балансі яких вони перебувають.

Також у столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехніки на період стримування збройної агресії на сході України.

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