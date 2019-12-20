З'явилося відео нападу невідомих на поліцейських на Хрещатику

У центрі Києва сталися сутички молодих людей із поліцією на вулиці Хрещатик, був чутний вибух. Відео з'явилося на YouTube, передає "Страна". Повідомляється, що після вибуху невідомі почали тікати. Попередньо, вибухнула світлошумову гранату.

До співробітників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих людей. Вони почали нецензурно виражатися, в результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молоді люди застосували сльозогінний газ і влаштували бійку. Для припинення протиправних дій молодих людей поліція у відповідь використовувала сльозогінний газ і один з поліцейських зробив попереджувальний постріл у повітря.

Як повідомляли Українські Новини, 23 правоохоронця постраждали із-за масових заворушень в ході акцій протесту біля Верховної Ради 17 грудня.

У центрі Києва зберігаються посилені заходи безпеки.