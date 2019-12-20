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20 декабря 2019, пятница, 13:14 424
Происшествия 2019-12-20T13:15:01+02:00
Українські Новини
На Крещатике неизвестные напали на полицейских, брызгали газом и устроили потасовку

На Крещатике неизвестные напали на полицейских, брызгали газом и устроили потасовку

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Полицейские, Нападение на полицейского

4 правоохранителей пострадали из-за конфликта на ул. Крещатик в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Сегодня на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они стали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку", - сказано в нем.

Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух.

В настоящее время к управлению полиции доставлено 8 участников происшествия для установления их личных данных, дачи объяснений и выяснения обстоятельств происшествия.

Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.

После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

Как сообщали Українськi Новини, 23 правоохранителя пострадали из-за массовых беспорядков в ходе акций протеста возле Верховной Рады 17 декабря.

В центре Киева сохраняются усиленные меры безопасности.

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