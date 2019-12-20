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20 декабря 2019, пятница, 11:11 484
Общество 2019-12-20T11:30:01+02:00
Українські Новини
В центре Киева сохраняются усиленные меры безопасности

В центре Киева сохраняются усиленные меры безопасности

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Полиция, повышенные меры безопасности

В Киеве правоохранители в усиленном режиме продолжают обеспечивать общественную безопасность и порядок во время проведения массовых акций. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в пятницу, 20 декабря.

"Сотрудники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан, чтобы обеспечить мирное проведение акций и не допустить нарушений общественного порядка", – говорится в сообщении.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Как сообщали Українські новини, в центре Киева полиция усилила охрану: под Радой десятки автозаков.

Правоохранители разогнали протестующих у здания Верховной Рады. Участники акции намеревались установить палатки на проезжей части, и наблюдались стычки с полицией. 

Ранее три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

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