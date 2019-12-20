У центрі Києва зберігаються посилені заходи безпеки

У Києві правоохоронці у посиленому режимі продовжують забезпечувати громадську безпеку і порядок під час проведення масових акцій. Про це повідомляє столичне управління Нацполіції у п'ятницю, 20 грудня.

"Співробітники структурних підрозділів столичної поліції, поліція діалогу, співробітники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи і вибухотехніки продовжують нести службу в посиленому режимі під час проведення анонсованих раніше масових заходів з участю громадян, щоб забезпечити мирне проведення акцій і не допустити порушень громадського порядку", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторам та учасникам заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

Як повідомляли "Українські новини", у центрі Києва поліція посилила охорону: під Радою десятки автозаків.

Правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Учасники акції мали намір встановити намет на проїжджій частині, і спостерігалися сутички з поліцією.

Раніше три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.