підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
20 грудня 2019, пʼятниця, 11:11 7
Суспільство 2019-12-20T13:30:05+02:00
Українські Новини
У центрі Києва зберігаються посилені заходи безпеки

У центрі Києва зберігаються посилені заходи безпеки

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Поліція, Заходи безпеки

У Києві правоохоронці у посиленому режимі продовжують забезпечувати громадську безпеку і порядок під час проведення масових акцій. Про це повідомляє столичне управління Нацполіції у п'ятницю, 20 грудня.

"Співробітники структурних підрозділів столичної поліції, поліція діалогу, співробітники ДСНС, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи і вибухотехніки продовжують нести службу в посиленому режимі під час проведення анонсованих раніше масових заходів з участю громадян, щоб забезпечити мирне проведення акцій і не допустити порушень громадського порядку", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторам та учасникам заходів дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у виконанні ними службових обов'язків.

Як повідомляли "Українські новини", у центрі Києва поліція посилила охорону: під Радою десятки автозаків.

Правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради. Учасники акції мали намір встановити намет на проїжджій частині, і спостерігалися сутички з поліцією.

Раніше три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.

Більше новин про: Поліція Заходи безпеки

Архів
Новини
ДСА відкрила нове приміщення Ківерцівського районного суду 14:00
Обраний на зборах акціонерів новий склад Наглядової ради та керівництво "Київметробуду" заявили про готовність розпочати роботу 13:46
На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку 13:14
Єдину українську незалежну церкву розділив Епіфаній, - Філарет 13:13
Долар всього за годину значно впав в ціні: офіційний курс валют на п'ятницю 13:03
більше новин
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
"Зелений" тариф: міжнародні інвестори очікують на компроміс 10:25
На Хрещатику невідомі напали на поліцейських, бризкали газом та влаштували бійку 13:14
більше новин
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
Додаток Пенсійного Фонду. Фото: Facebook/Пенсійний Фонд
Пенсійний фонд переходить в онлайн: все що потрібно знати про нову систему виплат 06:45 Інфографіка
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень 18:55
Рада ухвалила Виборчий кодекс з пропозиціями Зеленського 13:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok