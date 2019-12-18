В центре Киева полиция усилила охрану: под Радой десятки автозаков

В среду, 18 декабря, в связи с акциями протеста в Киеве правоохранители усилили меры безопасности в центральной части города и в правительственном квартале. Об этом сообщает пресс-службв столичной полиции.

Как сообщается, центр Киева второй день подряд находится под усиленной безопасностью полицейских, военнослужащих Нацгвардии, спасателей, кинологов и взрывотехников.

Отмечается, что правоохранители несут службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных акций протеста, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, а также обеспечить мирное проведение мероприятий.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой придерживаться норм действующего законодательства, проводить акции исключительно в мирный способ, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители разогнали протестующих у здания Верховной Рады. Участники акции намеревались установить палатки на проезжей части, и наблюдались стычки с полицией.

Ранее три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.