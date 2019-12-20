Бородянський запропонував звільнити дружину Порошенка з посади

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, який раніше хвалив Марину Порошенко за роботу в "Українському культурному фонді", на засіданні наглядової ради Українського культурного фонду запропонував достроково припинити її повноваження як голови наглядової ради для деполітизації роботи фонду.

Про це він повідомив 20 грудня в ефірі телеканалу 1 + 1, передають Українські Новини.

"Я вважаю, що Український культурний фонд, як і будь-яка інша державна установа, яка виконує державні функції, має бути осторонь політичних дебатів і політичного поля. Я хочу деполітизувати наші виконавчі органи", - сказав він.

На його думку, це звичайна практика, коли зі зміною влади в країні відбувається зміна голів наглядових рад.

Як повідомляли Українські Новини, 16 грудня 2019 року Марина Порошенко подала заяву про звільнення з посади голови Українського культурного фонду.

В заяві значиться, що Порошенко вважає пропозицію про її дострокове припинення повноважень політично мотивованим і пов'язаним в першу чергу з її прізвищем.

Нагадаємо, Українського культурного фонду на 2020 рік було передбачено збереження бюджетного фінансування на рівні 700 млн гривень.