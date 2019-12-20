Рада легалізувала видобуток бурштину

Верховна Рада 19 грудня легалізувала видобуток бурштину і ввела штраф за незаконний видобуток у розмірі від 3 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень) або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

За ухвалення законопроекту №2240 в цілому проголосували 279 депутата при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно йому, спецдозвіл на вивчення і розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину видається терміном до 5 років, при цьому площа ділянки, на який видається спецдозвіл, не може перевищувати 10 га.

"Проблема незаконного видобутку бурштину досягла критичної точки: понад 80 тис. недобросовісних надрокористувачів уникають сплати податків і не несуть ніякої відповідальності за ухилення від рекультивації земель, завдаючи непоправної шкоди надрам", - цитує прес-служба Державної служби геології і надр слова глави відомства Романа Опимаха з нагоди прийняття законопроекту.

В Держгеології зазначили, що зокрема, передбачено введення тимчасового мораторію на вивезення необробленого бурштину за кордон, а за нелегальний видобуток вводиться кримінальна відповідальність.

Наголошується, що незаконний видобуток, збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення та переробка бурштину, походження якого не підтверджується відповідними документами, карається штрафом від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень або обмеженням волі на строк від 2 до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Також передбачений штраф до 5,1 тис. гривень за ведення видобутку з використанням обладнання, що підлягає обов'язковій сертифікації або показники безпеки якого наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації, але не пройшли їх.

Крім того, закон знижує ставки рентної плати за видобуток бурштину з 25% до 15% з вирахуванням з цієї плати 30% на користь місцевих громад, і прибирає ряд дублюючих і архаїчних погоджень.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді заборонити експорт бурштину сирцю і ввести продаж дозволів на видобуток бурштину через електронні аукціони.

Також президент Володимир Зеленський закликає піти у відставку начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області В'ячеслава Печененко з-за неможливості подолати нелегальний видобуток бурштину.