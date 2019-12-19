Червоний Хрест отримав безперешкодний доступ до заарештованих

Президент Володимир Зеленський підписав закон про надання представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), який відправляє гуманітарну допомогу жителям Донбасу, безперешкодного доступу до особам, узятим під варту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Підписаний Президентом закон доповнює статтю 12 закону "Про попереднє ув'язнення" новою частиною, згідно з якою адміністрація місця попереднього ув'язнення надає представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста побачення з узятими під варту особами безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості", - сказано в ньому.

Побачення з затриманими представникам МКЧХ надається у вільний від виконання слідчих дій і проведення судових засідань час.

Відповідно до чинної редакції побачення затриманого з родичами або іншими особами може надавати адміністрація місця попереднього ув'язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, осуществляющого кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць тривалістю від одного до чотирьох годин.

У той же час у пояснювальній записці до підписаного закону отемчалось, що доступ представників МКЧХ до зазначеним особам не є тотожним побачення з родичами або іншими особами.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина вирішила виділити Україні €850 тис. гумдопомоги для Донбасу. Тим часом в ООН вдалося зібрати 82 мільйони для жителів Донбасу.