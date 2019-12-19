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19 грудня 2019, четвер, 18:56 6
Президент 2019-12-19T19:45:01+02:00
Українські Новини
Червоний Хрест отримав безперешкодний доступ до заарештованих

Червоний Хрест отримав безперешкодний доступ до заарештованих

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Гуманітарна допомога, Червоний Хрест, Донбас
Червоний хрест. Фото: wordpress.com
Червоний хрест. Фото: wordpress.com

Президент Володимир Зеленський підписав закон про надання представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), який відправляє гуманітарну допомогу жителям Донбасу, безперешкодного доступу до особам, узятим під варту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Підписаний Президентом закон доповнює статтю 12 закону "Про попереднє ув'язнення" новою частиною, згідно з якою адміністрація місця попереднього ув'язнення надає представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста побачення з узятими під варту особами безперешкодно, без обмеження кількості таких побачень та їх тривалості", - сказано в ньому.

Побачення з затриманими представникам МКЧХ надається у вільний від виконання слідчих дій і проведення судових засідань час.

Відповідно до чинної редакції побачення затриманого з родичами або іншими особами може надавати адміністрація місця попереднього ув'язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, осуществляющого кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць тривалістю від одного до чотирьох годин.

У той же час у пояснювальній записці до підписаного закону отемчалось, що доступ представників МКЧХ до зазначеним особам не є тотожним побачення з родичами або іншими особами.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина вирішила виділити Україні €850 тис. гумдопомоги для Донбасу. Тим часом в ООН вдалося зібрати 82 мільйони для жителів Донбасу.

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