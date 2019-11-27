Германия решила выделить Украине €850 тыс. гумпомощи для Донбасса

Правительство Германии решило выделить 850 тыс. евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA по оказанию помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе в следующем году.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине, передают Українські Новини.

"В следующем году Федеральное правительство также предоставит финансирование на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине и выделит для этого около 850 000 евро", - говорится в нем.

Проект ADRA предоставляет непосредственную помощь наиболее пострадавшим лицам вдоль контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности внутренним переселенцам.

ADRA намерен улучшить гуманитарную охрану, психосоциальное здоровье жертв конфликта, доступ к базовым услугам, особенно медицинских и социальных служб, а также обеспечение питьевой водой.

В сообщении также сказано, что с 2016 по 2019 годы работа ADRA уже была профинансирована на 4,6 млн евро.

Кроме того, ADRA внесет дополнительные 200 тыс. евро из собственных средств.

Как сообщали Українські Новини, в ООН удалось собрать 82 миллиона для жителей Донбасса.



Кроме того, Польша выделила $1 млн гуманитарной помощи для Донбасса.