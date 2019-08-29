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29 августа 2019, четверг, 11:43 603
Политика 2019-08-29T13:56:45+03:00
Українські Новини
Красный Крест направил 12 грузовиков с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса

Красный Крест направил 12 грузовиков с гуманитарной помощью на неподконтрольную территорию Донбасса

Красный Крест. Фото: ukrinform.ru
Красный Крест. Фото: ukrinform.ru

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил 12 грузовых автомобилей со 185 тоннами гуманитарного груза на неподконтрольную территорию Донбасса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українські Новини.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 12 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - сказано в нем.

Помощь включает продукты питания, средства гигиены, лекарства и строительные материалы.

Как сообщали Українськi Новини, Международный комитет Красного Креста (МККК), который в октябре 2018 направил 8 грузовиков с гумпомощью,  в апреле текущего года направил 4 грузовых автомобиля с 73 тоннами гуманитарного груза со строительными материалами и гигиеническими наборами на неподконтрольную территорию Донбасса.

Ранее, Германия выделила 1,5 млн евро на помощь жителям Донбасса. Таким образом, общий вклад Германии в деятельность МККК в Украине за период с 2016 по 2018 годы возросла до 16 млн евро.

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