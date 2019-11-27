В ООН удалось собрать 82 миллиона для жителей Донбасса

Об этом сообщила пресс-служба офиса ООН в Twitter.

"Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. На данный момент поступило $82 млн — половина необходимой суммы. Хотя нужно еще больше, чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, кто рассчитывает на нас", — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2019 года в ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавшим от войны, и призвали доноров присоединиться к нему.

В сентябре ООН призвала доноров активизироваться, чтобы собрать $52 млн до начала зимы для обеспечения наиболее критических гуманитарных потребностей жителей оккупированных территорий.

Как сообщали Українські Новини, международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины касательно терроризма. Также в ноябре ООН была принята резолюция против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США.