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27 ноября 2019, среда, 11:12 757
Внешняя политика 2019-11-27T13:30:04+02:00
Українські Новини
В ООН удалось собрать 82 миллиона для жителей Донбасса

В ООН удалось собрать 82 миллиона для жителей Донбасса

Донбасс, Гуманитарная помощь, Финансы, Доноры, ООН
Жители Донбасса. Фото: Twitter/OCHA Ukraine
Жители Донбасса. Фото: Twitter/OCHA Ukraine

В Офисе Организации Объедененных Наций, где ранее приняли проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму, по координации гуманитарных вопросов в Украине сообщили, что собрали половину суммы, необходимой для гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Об этом сообщила пресс-служба офиса ООН в Twitter.

"Благодарны донорам за их поддержку нашей гуманитарной программы. На данный момент поступило $82 млн — половина необходимой суммы. Хотя нужно еще больше, чтобы помочь каждому мужчине, женщине, парню и девушке, кто рассчитывает на нас", — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2019 года в ООН создали объединенный фонд гуманитарной помощи жителям Донбасса, пострадавшим от войны, и призвали доноров присоединиться к нему.

В сентябре ООН призвала доноров активизироваться, чтобы собрать $52 млн до начала зимы для обеспечения наиболее критических гуманитарных потребностей жителей оккупированных территорий.

Как сообщали Українські Новини, международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге дал России время до 8 декабря 2020 года, чтобы она подготовила ответ на иск Украины касательно терроризма. Также в ноябре ООН была принята резолюция против героизации нацизма, которую не поддержали Украина и США.

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