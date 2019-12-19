Кнопкодавів в Раді тепер будуть карати штрафами до 85 тис. гривень

Верховна Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.

За ухвалення законопроекту №2148 в цілому проголосував 261 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Закон вводить покарання за голосування депутатом Ради будь-яким способом замість іншого депутата у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).

Апарату необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріями.

Голова Ради уповноважений повідомляти про факт неперсонального голосування, після якого він повинен буде доручити рахунковій комісії вилучити картку такого депутата і провести голосування повторно.

Далі головуючий буде доручати апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом з протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він направить в Державне бюро розслідувань.

Закон вступає в силу наступного дня після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, "ювілейний" десятий депутат Горват кнопкодавив в Раді, прикрившись газетою.

Раніше Президент Володимир Зеленський запропонував Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.

Також представник Зеленського ініціював штрафи для "кнопкодавів" до 85 тис. гривень