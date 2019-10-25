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25 октября 2019, пятница, 21:20 169
Политика 2019-10-25T21:21:52+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат в случае прогулов

Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат в случае прогулов

Закон, Депутаты, Прогулы, Владимир Зеленский, Рада 9 созыва, Лишение выплат
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов Верховной Рады выплат в случае прогулов и внедрении регистрации путем нажатия кнопки вместо карточек.

Об этом свидетельствует информация на сайте Рады, передают Українськi Новини.

В пятницу Зеленский подписал законопроект №1035-2.

Законом предусматривается лишение парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий (компенсации расходов за аренду жилья, на содержание приемной, за проезд и командировки) в случае их отсутствия без уважительных причин более чем на 1/3 пленарных заседаний в течение 1 месяца или половине заседаний комитета, членом которого является депутат.

В случае отсутствия депутата при более 70% голосований предусматривается лишение зарплаты.

Лишение депутата соответствующих выплат принимается председателем парламента по результатам решения профильного комитета на основании данных электронной регистрации.

Кроме этого, законом предусмотрена регистрация депутата методом нажатия кнопки "за" в зале заседаний.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагал Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство. 

Ранее кнопкодав от "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность. 

Тем временем Вакарчук прогулял уже 37% заседаний Рады

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