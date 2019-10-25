Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат в случае прогулов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о лишении депутатов Верховной Рады выплат в случае прогулов и внедрении регистрации путем нажатия кнопки вместо карточек.Об этом свидетельствует информация на сайте Рады, передают Українськi Новини.В пятницу Зеленский подписал законопроект №1035-2.Законом предусматривается лишение парламентариев выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий (компенсации расходов за аренду жилья, на содержание приемной, за проезд и командировки) в случае их отсутствия без уважительных причин более чем на 1\/3 пленарных заседаний в течение 1 месяца или половине заседаний комитета, членом которого является депутат.В случае отсутствия депутата при более 70% голосований предусматривается лишение зарплаты.Лишение депутата соответствующих выплат принимается председателем парламента по результатам решения профильного комитета на основании данных электронной регистрации.Кроме этого, законом предусмотрена регистрация депутата методом нажатия кнопки "за" в зале заседаний.Как сообщали Українськi Новини, Зеленский предлагал Раде лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство. Ранее кнопкодав от "Слуги народа" "забыл" перечислить свою зарплату на благотворительность. Тем временем Вакарчук прогулял уже 37% заседаний Рады.