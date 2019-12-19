Гривня на міжбанку стрімко дорожчає п'ятий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 7 коп. в четвер зміцнився на 4 коп. до 23,35 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,38-23,41 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися до 23,36-23,37 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,34-23,36 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,76% з 27,72 UAH/USD до 23,35 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знову знизився в порівнянні з курсом валют на 18 грудня на 4,31 коп. до 23,4852 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,15 коп. до 23,2065 UAH/USD.

Також Національний банк продовжує зміцнювати гривню, курс якої, станом на 19 грудня, вже виріс до 23,41 грн/долар.

Крім того, Национальный банк також повідомив, що під кінець року зміниться порядок розрахунку курсів валют.