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19 грудня 2019, четвер, 18:07 5
Силові структури 2019-12-19T19:15:02+02:00
Українські Новини
"Воровайкам" не дозволять заїхати в Україну

"Воровайкам" не дозволять заїхати в Україну

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Воровайки, Заборона в'їзду

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російської шансон-групі "Воровайки".

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

"Станом на сьогодні діє заборона на в'їзд на територію України Яні Павлової, Ларисі Надиктовой, Діані Теркуловой (російська група "Воровайки")", - йдеться у відповіді.

Їм заборонено в'їзд в інтересах забезпечення національної безпеки України.

А от раніше в СБУ заявили, що процес заборони в'їзду "Вороваєк" в Україну в процесі.

Як повідомляли Українські Новини, російська група "Воровайки" зібралася в тур по Україні виступати з українофобськими піснями.

Раніше депутат "Єдиної Росії" приїхав за українським паспортом і "попався" СБУ.

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