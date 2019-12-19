"Воровайкам" не дозволять заїхати в Україну

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російської шансон-групі "Воровайки".

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

"Станом на сьогодні діє заборона на в'їзд на територію України Яні Павлової, Ларисі Надиктовой, Діані Теркуловой (російська група "Воровайки")", - йдеться у відповіді.

Їм заборонено в'їзд в інтересах забезпечення національної безпеки України.

А от раніше в СБУ заявили, що процес заборони в'їзду "Вороваєк" в Україну в процесі.

Як повідомляли Українські Новини, російська група "Воровайки" зібралася в тур по Україні виступати з українофобськими піснями.

Раніше депутат "Єдиної Росії" приїхав за українським паспортом і "попався" СБУ.