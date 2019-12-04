Депутат "Единой России" приехал за украинским паспортом и "попался" СБУ

Служба безопасности Украины задержала депутата от партии "Единая Россия", которая определила свою идеологию как "российский консерватизм", Игоря Кучерявого, приехавшего получить украинский паспорт, на границе с аннексированным Россией Крымом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Контрразведчики спецслужбы установили, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планировал прибыть на материковую часть для получения украинского паспорта.

СБУ отмечает антиукраинскую позицию Кучерявого. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", он был причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка.

Россия наградила его медалью Министерства обороны Российской Федерации "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком Федеральной службы безопасности "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

СБУ намерена сообщить Кучерявому о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем Бойко надеется, что Зеленский договорится с Россией по поводу газа, а СБУ пришла к депутатам "Оппозиционной платформы" с обысками.