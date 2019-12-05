Российская группа "Воровайки" собралась в тур по Украине выступать с украинофобскими песнями

Российская группа, выступающая в жанре шансона и имеющая в своем репертуаре антиукраинские песни анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца - в феврале 2020 г. Бб этом в Facebook написал журналист Александр Рудоманов.

Российская группа "Воровайки" собиралась выступать в оккупированном Донецке и отличается украинофобским текстом своих песен.

О запланированных выступлениях "Воровайок", в частности в Одесской филармонии, свидетельствуют соответствующие афиши - например, в Одессе "Вороваек" ждут в филармонии. А вот в Киеве концерт отменили и на эту дату билеты больше не продаются. В связи с запланированным в Киеве концертом украинофобской группы, в адрес Октябрьского Дворца столицы прислали письмо о проведении этого события. Но Октябрьский Дворец не подписал договор, то есть концерта в Киеве не будет.

Об этом свидетельствует и информация на сайте продажи билетов kontrmarka.

В соцсетях люди обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток.

в соцсетях обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток.

Вот, к слову, отрывок из песни "Хохлы":

"Севастополь славный, колыбель для флота.

Защищали город воины и босота

Смелости нам хватит, хватит интересу,

Если будет надо, заберем Одессу.

А у них в почете денежки да сало.

Как же жить чубатым — стало денег мало".

В соцсетях уже появились десятки постов в адрес СБУ для недопуска артисток в Украину.

Напомним, что ранее депутат "Единой России" приехал за украинским паспортом и "попался" СБУ.