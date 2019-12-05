Российская группа "Воровайки" собралась в тур по Украине выступать с украинофобскими песнями

Российская группа, выступающая в жанре шансона и имеющая в своем репертуаре антиукраинские песни анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца - в феврале 2020 г. Бб этом в Facebook написал журналист Александр Рудоманов. Российская группа "Воровайки" собиралась выступать в оккупированном Донецке и отличается украинофобским текстом своих песен. О запланированных выступлениях "Воровайок", в частности в Одесской филармонии, свидетельствуют соответствующие афиши - например, в Одессе "Вороваек" ждут в филармонии. А вот в Киеве концерт отменили и на эту дату билеты больше не продаются. В связи с запланированным в Киеве концертом украинофобской группы, в адрес Октябрьского Дворца столицы прислали письмо о проведении этого события. Но Октябрьский Дворец не подписал договор, то есть концерта в Киеве не будет. Об этом свидетельствует и информация на сайте продажи билетов kontrmarka. В соцсетях люди обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток. в соцсетях обращаются к Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на планы российских артисток. Вот, к слову, отрывок из песни "Хохлы": "Севастополь славный, колыбель для флота.Защищали город воины и босотаСмелости нам хватит, хватит интересу,Если будет надо, заберем Одессу. А у них в почете денежки да сало.Как же жить чубатым — стало денег мало". В соцсетях уже появились десятки постов в адрес СБУ для недопуска артисток в Украину. Напомним, что ранее депутат "Единой России" приехал за украинским паспортом и "попался" СБУ.