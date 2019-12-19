"Газпром" готовий компенсувати "Нафтогазу" $3 млрд шляхом примусового стягнення заарештованих активів, - джерело

Компанія "Газпром" (Росія) готова компенсувати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" 3 млрд доларів шляхом примусового стягнення заарештованих активів компанії.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За інформацією джерел агентства, компенсація може бути отримана внаслідок примусового стягнення заарештованих активів компанії, чому "Газпром" перешкоджати не буде.

Такий варіант буде обговорюватися на двосторонніх переговорах у Берліні, 19 грудня.

При цьому джерела зазначили, що російська сторона не буде безпосередньо повертати гроші, щоб не визнавати програш, а просто не буде перешкоджати примусового стягнення заарештованих активів.

"Таким чином, не відмовляючись від своєї позиції щодо вирішення арбітражу, "Газпром" хоче зберегти обличчя", - зазначив співрозмовник, знайомий з позиціями договірних сторін.

Співрозмовник агентства зазначив, що російська сторона хоче в цьому випадку, щоб Україна відмовилася від позову в 12 млрд доларів за компенсацію втрат на випадок припинення транзиту.

У свою чергу українська сторона готова його відкоригувати або відмовитися, але лише в разі відповідного строку нового контракту і економічно прийнятного тарифу.

Крім того, за інформацією агентства, з 1 січня для транзиту газу до укладення довгострокового контракту може бути використано два варіанти: продовження на деякий час діючого контракту або робота за своп-контрактами.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" готовий повернути "Нафтогазу" $3 млрд за рішенням стокгольмського арбітражу.

Водночас Володимир Путін визнав наявність заборгованості у російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз".

Сума в $3 млрд складається з $2,56 млрд виплат за програш у справі про транзитному контракті, плюс відсотки за несплату в строк.