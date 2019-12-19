підписатися на розсилку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Газпром" готовий компенсувати "Нафтогазу" $3 млрд шляхом примусового стягнення заарештованих активів, - джерело
19 грудня 2019, четвер, 14:35 15
Економіка 2019-12-19T15:00:02+02:00
Українські Новини
"Газпром" готовий компенсувати "Нафтогазу" $3 млрд шляхом примусового стягнення заарештованих активів, - джере

"Газпром" готовий компенсувати "Нафтогазу" $3 млрд шляхом примусового стягнення заарештованих активів, - джерело

Ярина Вацяк
Стокгольмський арбітраж, українсько-російські відносини, Газпром, Нафтогаз
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Компанія "Газпром" (Росія) готова компенсувати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" 3 млрд доларів шляхом примусового стягнення заарештованих активів компанії.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

За інформацією джерел агентства, компенсація може бути отримана внаслідок примусового стягнення заарештованих активів компанії, чому "Газпром" перешкоджати не буде.

Такий варіант буде обговорюватися на двосторонніх переговорах у Берліні, 19 грудня.

При цьому джерела зазначили, що російська сторона не буде безпосередньо повертати гроші, щоб не визнавати програш, а просто не буде перешкоджати примусового стягнення заарештованих активів.

"Таким чином, не відмовляючись від своєї позиції щодо вирішення арбітражу, "Газпром" хоче зберегти обличчя", - зазначив співрозмовник, знайомий з позиціями договірних сторін.

Співрозмовник агентства зазначив, що російська сторона хоче в цьому випадку, щоб Україна відмовилася від позову в 12 млрд доларів за компенсацію втрат на випадок припинення транзиту.

У свою чергу українська сторона готова його відкоригувати або відмовитися, але лише в разі відповідного строку нового контракту і економічно прийнятного тарифу.

Крім того, за інформацією агентства, з 1 січня для транзиту газу до укладення довгострокового контракту може бути використано два варіанти: продовження на деякий час діючого контракту або робота за своп-контрактами.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" готовий повернути "Нафтогазу" $3 млрд за рішенням стокгольмського арбітражу.

Водночас Володимир Путін визнав наявність заборгованості у російського "Газпрому" перед НАК "Нафтогаз".

Сума в $3 млрд складається з $2,56 млрд виплат за програш у справі про транзитному контракті, плюс відсотки за несплату в строк.

Більше новин про: Стокгольмський арбітраж українсько-російські відносини Газпром Нафтогаз

Архів
Новини
Через спроби перекроїти імпорт і тютюновий ринок в бюджеті виникла "діра" в 51 млрд грн, - нардеп 14:49
"Газпром" готовий компенсувати "Нафтогазу" $3 млрд шляхом примусового стягнення заарештованих активів, - джерело 14:35
Путін визнав борг у $3 млрд "Газпрому" перед "Нафтогазом" 14:17
"Укравтодор" обмежить рух на трасі "Київ – Одеса" з 20 по 30 грудня 14:06
Фінансовий комітет ВР сфальсифікував результати голосування за чергову версію законопроекту про легалізацію азартних ігор, - ЗМІ 14:00
більше новин
STEM is FEM відправить школярку із Дніпра на IT-фестиваль у Валенсію 14:21
На руках Парубія кров Майдану - батько Зеленського через добу попросив прибрати цю фразу зі свого інтерв'ю 10:05
Торгово-промисловій палаті слід провести відкриті вибори керівництва, інакше буде скандал, - експерт 10:11
Глава ДніпроОДА Бондаренко повідомив про старт робіт DCH Ярославського з будівництва аеропорту в Дніпрі 13:59
Інвестори звернуться до суду у разі неприйняття компромісного законопроекту №2543 щодо "зеленої" енергетики, - Волинець 11:11
більше новин
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні 10:19
Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко відмовляється від дачі показань у суді 09:50
Мінфін зупинив необов'язкові виплати з бюджету через аномальне зміцнення гривні 09:15 Документ
Послом у США Зеленський призначив Єльченка 10:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok