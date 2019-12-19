Путін визнав борг у $3 млрд "Газпрому" перед "Нафтогазом"

Президент Росії Володимир Путін визнав наявність заборгованості у російського "Газпрому" перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму 3 млрд доларів, а також хоче продовжити транзит газу через Україну.

Про це Путін заявив під час прес-конференції, пише Hromadske.

"Рішення є, і це правда, і ми маємо з цього виходити", — повідомив Путін.

Водночас російський президент зазначив, що, на його думку, таке рішення було "політичним".

"Я переконаний, що це рішення Стокгольмського арбітражу несе не юридичний, не правовий, а політичний характер. Одне з обґрунтувань в ньому було "у зв'язку з тяжким економічним становищем в Україні", — заявив російський президент.

Зазначимо, що зі слів топ-менеджерів "Нафтогазу", які брали безпосередню участь у судовому процесі з Газпромом, рішення Стокгольмського арбітражу було виключно комерційним і ґрунтувалося на умовах контрактів між "Нафтогазом" і "Газпромом". При цьому, арбітраж не робив жодного посилання на економічне або політичне становище в Україні, адже розглядав контракти між українською і російською компаніями відособлено від загального стану речей в державах.

Росія досі не визнавала рішень Стокгольмського арбітражу, через що Нафтогаз почав низку судових процесів у різних країнах світу, в рамках яких планує конфіскувати активи Газпрому $3 млрд — саме така сума боргу Газпрому за рішенням арбітражу плюс відсоткам за ними. Такий борг можуть стягнути вже в лютому 2020 року, у Нідерландах, де рішенням місцевого суду арештовані активи Газпрому на $5,2 млрд.

Як повідомляли Українські Новини, "Газпром" готовий повернути "Нафтогазу" $3 млрд за рішенням стокгольмського арбітражу. Сума в $3 млрд складається з $2,56 млрд виплат за програш у справі про транзитному контракті, плюс відсотки за несплату в строк.