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18 грудня 2019, середа, 18:56 12
Силові структури 2019-12-18T19:45:02+02:00
Українські Новини
Українську армію навчать вести бої в містах

Українську армію навчать вести бої в містах

Таня Войтюк
Армія України, військові, військові навчання, ЗСУ
Військові сили України. Фото: armyinform
Військові сили України. Фото: armyinform

У 2020 році в ЗСУ, які створюють експериментальну бригаду за стандартами НАТО, мають намір навчити від 8 до 12 батальонно-тактичних груп (БТГ) вести бій в міських умовах.

Про це заявив начальник відділу бойової підготовки Сухопутних військ - заступник начальника управління бойової підготовки головного управління підготовки ЗСУ підполковник Владислав Пономарьов, передає АрміяInВform.

"У цьому році дві батальонно-тактичні групи пройшли навчання за програмою "Підготовка для дій в урбанізованому місцевості". Термін навчання одного підрозділу - 2 тижні. Є рішення начальника генштабу ЗСУ, щоб кожна бригада, яка прибуває на відновлення боєздатності, після бригадних або командно-штабних навчань ще два тижні проходила підготовку за вказаною програмою", - сказав він.

За його словами, комплекс на Львівщині, де військових повинні вчити ведення бою у місті, в мінімальному обсязі вже побудований.

Як стверджує Владислав Пономарьов, начальник Генштабу узгодив продовження фінансування навчального комплексу "Дії в урбанізованому місцевості". Зараз він являє собою селище міського типу, а в майбутньому це буде повноцінне місто з усіма об'єктами: шахтою, торговим центром, готелем, СТО, банком тощо.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗСУ вперше за 20 років вдалося дозаправити винищувач в повітрі.

Нагадаємо, що українську армію позбавили "прапорщиків" і "мічманів", бо Зеленський підписав новий закон для вступу в НАТО.

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