Українську армію навчать вести бої в містах

У 2020 році в ЗСУ, які створюють експериментальну бригаду за стандартами НАТО,

Про це заявив начальник відділу бойової підготовки Сухопутних військ - заступник начальника управління бойової підготовки головного управління підготовки ЗСУ підполковник Владислав Пономарьов, передає АрміяInВform.

"У цьому році дві батальонно-тактичні групи пройшли навчання за програмою "Підготовка для дій в урбанізованому місцевості". Термін навчання одного підрозділу - 2 тижні. Є рішення начальника генштабу ЗСУ, щоб кожна бригада, яка прибуває на відновлення боєздатності, після бригадних або командно-штабних навчань ще два тижні проходила підготовку за вказаною програмою", - сказав він.

За його словами, комплекс на Львівщині, де військових повинні вчити ведення бою у місті, в мінімальному обсязі вже побудований.

Як стверджує Владислав Пономарьов, начальник Генштабу узгодив продовження фінансування навчального комплексу "Дії в урбанізованому місцевості". Зараз він являє собою селище міського типу, а в майбутньому це буде повноцінне місто з усіма об'єктами: шахтою, торговим центром, готелем, СТО, банком тощо.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗСУ вперше за 20 років вдалося дозаправити винищувач в повітрі.

Нагадаємо, що українську армію позбавили "прапорщиків" і "мічманів", бо Зеленський підписав новий закон для вступу в НАТО.