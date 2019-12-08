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08 декабря 2019, воскресенье, 17:57 1513
Силовые структуры 2019-12-08T19:15:01+02:00
Українські Новини
Впервые за 20 лет ВСУ удалось дозаправить истребитель в воздухе

Впервые за 20 лет ВСУ удалось дозаправить истребитель в воздухе

Таня Войтюк
Истребитель, Армия Украины, Воздушные силы, ВСУ

В Хмельницкой области, где ранее проводились ракетные учения, бригада тактической авиации Воздушных сил ВСУ впервые за 20 лет успешно провела первый тренировочный полет с дозаправку истребителей в воздухе.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

Истребители Су-24М, Су-24МР и Л-39 из состава 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Воздушных сил ВСУ имитировали дозаправку в дневное и ночное время, чтобы повысить навыки пилотирования при разных условиях и проверить исправность стыковочной системы.

По информации Генштаба, была проведена проверка унифицированного подвесного агрегата заправки (УПАЗ) после его ремонта и модернизации на Николаевском авиаремонтном предприятии "НАРП". Выполняли эти полеты лучшие экипажи "сушек". Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет.

При этом отмечается, что пилоты ВСУ проходили тренировки по дозаправке истребителей F-15C в рамках учений "Чистое небо — 2018" НАТО. Также украинские пилоты могли потренироваться выполнять эту сложную операцию на учениях в Калифорнии.

Как сообщали Українські Новини, Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель от ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод".

Напомним, что украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон для вступления в НАТО.

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