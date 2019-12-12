подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 декабря 2019, четверг, 13:30 1780
Политика 2019-12-12T15:00:03+02:00
Українські Новини
ВСУ создает экспериментальную бригаду по стандартам НАТО

ВСУ создает экспериментальную бригаду по стандартам НАТО

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
ВСУ, Бригада, Нато

На базе одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в 2020 году создадут боевую тактическую группу. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Сирский в интервью Defense Express.

"В следующем году мы планируем провести на базе одной из бригад эксперимент - создать бригадную боевую тактическую группу, которая будет включать бригаду со средствами усиления от других родов войск и служб, будут усилены и средства противовоздушной обороны, средства разведки, радиоэлектронной борьбы, артиллерия" - сказал Сирский.

По его словам, экспериментальная бригада будет готовиться по стандартам НАТО и иметь двухлетний цикл подготовки, что позволит применить ее в соответствии со стандартными процедурами, принятыми в странах членах-НАТО, как на территории нашего государства, так и при необходимости проведения каких-то совместных действий .

Как сообщали Українськi Новини, крылатые ракеты ВСУ  "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".

Ранее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".

Тем временем испытания новой ракеты "Вільха М" прошли в Одесской области.

Больше новостей о: ВСУ Бригада Нато

Архив
Новости
Жителям подконтрольных территорий собираются оформлять удостоверение личности 15:00
Негосударственные организации смогут создавать учреждения для бездомных 14:59
НБУ снизил учетную ставку на рекордные 2 процента - до 13,5% 14:39
НБУ хочет подписать новую программу с МВФ до апреля 2020 14:33
Порошенко в Раде процитировал Зеленского и намекнул, что он не лох 14:16
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok