ВСУ создает экспериментальную бригаду по стандартам НАТО

На базе одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в 2020 году создадут боевую тактическую группу. Об этом рассказал командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Сирский в интервью Defense Express.

"В следующем году мы планируем провести на базе одной из бригад эксперимент - создать бригадную боевую тактическую группу, которая будет включать бригаду со средствами усиления от других родов войск и служб, будут усилены и средства противовоздушной обороны, средства разведки, радиоэлектронной борьбы, артиллерия" - сказал Сирский.

По его словам, экспериментальная бригада будет готовиться по стандартам НАТО и иметь двухлетний цикл подготовки, что позволит применить ее в соответствии со стандартными процедурами, принятыми в странах членах-НАТО, как на территории нашего государства, так и при необходимости проведения каких-то совместных действий .

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