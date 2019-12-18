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18 грудня 2019, середа, 18:39 25
Судова влада 2019-12-18T20:00:01+02:00
Українські Новини
Вбивство Шеремета: захист оскаржив арешт Кузьменко

Вбивство Шеремета: захист оскаржив арешт Кузьменко

Таня Войтюк
Вбивство Шеремета, Юлія Кузьменко, Шеремет, Суд
Юлія Кузьменко. Фото: Facebook
Юлія Кузьменко. Фото: Facebook

Захист Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, оскаржив рішення Печерського районного суду Києва про арешт її без права внесення до 8 лютого 2020 року.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Владислав Добош.

"Апеляція подана", - сказав він.

Скарга подана в київський апеляційний суд. Дата розгляду апеляції ще не відома.

Як повідомляли Українські Новини, Юлія Кузьменко раніше була заввідділу рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії в ДУ "Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Моз ("Охматдит"). На Майдані була медиком з перших днів, потім стала волонтером. У 2018 році в Авдіївці разом з колегами вона проводила огляд дітей з вадами серця.

Національна поліція в ході обшуків в будинку підозрюваної Юлії Кузьменко вилучила одяг, окуляри, телефони та комп'ютерну техніку.

Нагадаємо, в тексті підозри, яке оприлюднив адвокат Кузьменко Влад Довбош, йдеться про те, що підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко особисто підірвала автомобіль.

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