Вбивство Шеремета: захист оскаржив арешт Кузьменко

Захист Юлії Кузьменко, підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета, оскаржив рішення Печерського районного суду Києва про арешт її без права внесення до 8 лютого 2020 року.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Владислав Добош.

"Апеляція подана", - сказав він.

Скарга подана в київський апеляційний суд. Дата розгляду апеляції ще не відома.

Як повідомляли Українські Новини, Юлія Кузьменко раніше була заввідділу рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії в ДУ "Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Моз ("Охматдит"). На Майдані була медиком з перших днів, потім стала волонтером. У 2018 році в Авдіївці разом з колегами вона проводила огляд дітей з вадами серця.

Національна поліція в ході обшуків в будинку підозрюваної Юлії Кузьменко вилучила одяг, окуляри, телефони та комп'ютерну техніку.

Нагадаємо, в тексті підозри, яке оприлюднив адвокат Кузьменко Влад Довбош, йдеться про те, що підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко особисто підірвала автомобіль.