Аномальне тепло в Києві: столиця встановила новий температурний рекорд

Столиця знову б'є температурні рекорди. Вчора, 17 грудня, в Києві був перевищений рекорд максимальної температури для цього дня. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Так, повідомляється, що 17 грудня після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4 градусів, що на 1,7 градуса вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого в 1937 році.

Також в обсерваторії зазначили, що, враховуючи прогноз Українського гідрометцентру, в Києві велика ймовірність перевищення максимальної і середньодобової температури повітря в середу.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть проливні дощі і аномальне тепло: прогноз погоди на тиждень.

Також, згідно з прогнозами синоптиків, в Україну прийшли антициклон Sarena і атмосферний фронт, які різко змінили погоду в країні і попередні прогнози синоптиків.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на всю зиму з лютими морозами до -23 і рекордними снігопадами.