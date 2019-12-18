Адвокати оскаржили арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка (Riffmaster)

Адвокати оскаржили рішення Печерського районного суду про арешт підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка (Riffmaster).

Про це йдеться в повідомленні адвоката Костянтина Татарченко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Апеляційний процес щодо перегляду рішення судді Вовка С. В. почався", - написав він.

Згідно з повідомленням, у середу зареєструвала апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва про арешт Андрія Антоненко .

Як повідомляли Українські Новини, поліція заперечує невідповідність результатів експертиз у справі Шеремета.

Міністр закордонних справ Арсен Аваков запевнив, що військові заслуги не будуть враховуватися як пом'якшувальну обставину для підозрюваних у вбивстві.

Нагадаємо, у версії слідства, існує кілька можливих версій причини вбивства журналіста Шеремета, але правоохранітеьние органи зупинилися на дестабілізації соціально-політичної ситуації в країні.