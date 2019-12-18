Завтра центр Києва закриють для транспорту: графік роботи і карта перекритих ділянок

Тим часом як "Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона в

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, заборона на рух автотранспорту буде введено:

з 17:00 до 19:00 - від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївській;

з 16:00 до 22:00 - від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського, а також вздовж Володимирського проїзду.

Крім того, планується організувати рух:

тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";

тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.

Як повідомляли "Українські Новини", у "Київпастранс" розповіли, як працюватиме транспорт у новорічну ніч.

Нагадаємо, у переддень новорічних свят в Києві взимку відкриють шість безкоштовних ковзанок.