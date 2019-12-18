Завтра центр Києва закриють для транспорту: графік роботи і карта перекритих ділянок

Тим часом як "Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона в четвер ввечері, 19 грудня, у Києві заборонять рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській у зв'язку проведенням святкових заходів та урочистою церемонією запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА). Як повідомляється, заборона на рух автотранспорту буде введено: з 17:00 до 19:00 - від будинку № 51\/53 до перетину з вулицею Софіївській; з 16:00 до 22:00 - від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського, а також вздовж Володимирського проїзду. Крім того, планується організувати рух: тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська"; тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу; автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня. Як повідомляли "Українські Новини", у "Київпастранс" розповіли, як працюватиме транспорт у новорічну ніч. Нагадаємо, у переддень новорічних свят в Києві взимку відкриють шість безкоштовних ковзанок.