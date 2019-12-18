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18 грудня 2019, середа, 17:04 4
Суспільство 2019-12-18T18:15:02+02:00
Українські Новини
Завтра центр Києва закриють для транспорту: графік роботи і карта перекритих ділянок

Завтра центр Києва закриють для транспорту: графік роботи і карта перекритих ділянок

Таня Войтюк
Затори в Києві, центр Києва, Обмеження руху, КМДА, Транспорт
Обмеження руху
Обмеження руху

Тим часом як "Київавтодор" обмежив рух на мосту Патона в четвер ввечері, 19 грудня, у Києві заборонять рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирській у зв'язку проведенням святкових заходів та урочистою церемонією запалювання вогнів на головній новорічній ялинці країни.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, заборона на рух автотранспорту буде введено:

  • з 17:00 до 19:00 - від будинку № 51/53 до перетину з вулицею Софіївській;
  • з 16:00 до 22:00 - від будинку № 23 на вулиці Софіївській до провулка Рильського, а також вздовж Володимирського проїзду.

Крім того, планується організувати рух:

  • тролейбусів маршруту № 6 від Мінського масиву до станції метро "Лук'янівська";
  • тролейбусів маршрутів №№ 16, 18 відповідно від вулиці Академіка Туполєва і вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;
  • автобусів маршрутів загального користування в звичайному режимі руху №№ 24, 114 за схемою руху робочого дня.

Як повідомляли "Українські Новини", у "Київпастранс" розповіли, як працюватиме транспорт у новорічну ніч.

Нагадаємо, у переддень новорічних свят в Києві взимку відкриють шість безкоштовних ковзанок.

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