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18 грудня 2019, середа, 16:31 19
Президент 2019-12-18T16:37:38+02:00
Українські Новини
Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій з новими правками

Зеленський підписав закон про верифікацію пенсій з новими правками

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Верховна Рада, верифікація, Пенсії
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Верховна Рада 10 грудня проголосувала за ухвалення законопроекту №1231 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" і Президент України Володимир Зеленський підписав закон про верифікації пенсій та інших державних виплат зі своїми пропозиціями.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Згідно з пропозиціями глави держави, в абзаці першому підпункту 11 та абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону україни "Про верифікацію та моніторингу державних виплат" слова "абзац другий" замінюються словами "абзац третій".

Зазначимо, ця технічна правка в законі була необхідна для того, щоб зберегти надання Національному агентству з питань запобігання корупції безпосереднього автоматизованого доступу до держреєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного держреєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком, Верховна Рада доручила Рахунковій палаті проаналізувати систему загальнообов'язкового державного пенсійного і соціального страхування в 2020 році.

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