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18 грудня 2019, середа, 15:49 8
Кабмін 2019-12-18T15:56:43+02:00
Українські Новини
Електронні студентські та учнівські квитки з'являться в наступному році

Електронні студентські та учнівські квитки з'являться в наступному році

Таня Войтюк
Дія, Електронна держава, Студентський, Гончарук, Кабмін
Студентський квиток. Фото: pon.org.ua
Студентський квиток. Фото: pon.org.ua

Крім змін у механізмі вступу абітурієнтів до ВНЗ в 2020 році, в Кабінеті Міністрів прийняли рішення з наступного року ввести електронні учнівські та студентські квитки.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в 2020-2021 році будуть введені електронні учнівські та студентські квитки.

"Скористатися ними можна буде через мобільний додаток "Дія", який вже працює з понеділка в бета-версії. Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги. Паперові документи теж будуть діяти", - зазначив Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили програму "Дія" c водійськими правами в смартфоні. Зокрема, цього тижня стартував період бета-тестування мобільного додатку, на сьогодні кількість зареєстрованих складає понад 58 тис. чоловік.

Нагадаємо, Пенсійний фонд зайнявся оформленням електронних трудових, а з наступного року почне обслуговувати пенсіонерів в мобільному додатку.

 
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