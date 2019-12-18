Електронні студентські та учнівські квитки з'являться в наступному році

Крім змін у механізмі вступу абітурієнтів до ВНЗ в 2020 році, в Кабінеті Міністрів прийняли рішення з наступного року ввести електронні учнівські та студентські квитки.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в 2020-2021 році будуть введені електронні учнівські та студентські квитки.

"Скористатися ними можна буде через мобільний додаток "Дія", який вже працює з понеділка в бета-версії. Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги. Паперові документи теж будуть діяти", - зазначив Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запустили програму "Дія" c водійськими правами в смартфоні. Зокрема, цього тижня стартував період бета-тестування мобільного додатку, на сьогодні кількість зареєстрованих складає понад 58 тис. чоловік.

Нагадаємо, Пенсійний фонд зайнявся оформленням електронних трудових, а з наступного року почне обслуговувати пенсіонерів в мобільному додатку.