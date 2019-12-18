Зеленський схвалив продовження закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2020 року включно.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №2569 на сайті Ради, передають Українські Новини.



За його прийняття проголосували 320 депутатів при мінімально необхідних 226.



Один з авторів документа, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що керівництво фракції запропонувало продовжити дію закону на 1 рік.



"Доповідаю: суть нашого законопроекту: в першій статті чинного закону про особливий статус змінюється 2019 на 2020", - написав депутат.



Цей законопроект був прийнятий у зв'язку із закінчення терміну дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" 31 грудня 2019 року.



Депутати відзначають, що документ дозволяє реалізовувати умови, спрямовані на мирне врегулювання ситуації на Донбасі на основі принципів і норм міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй.



Як повідомляли Українські Новини, 9 грудня Путін заявив про необхідність внести "особливий статус Донбасу" до Конституції України.

10 грудня у Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу.