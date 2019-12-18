підписатися на розсилку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
  • Новини
  • Політика
  • Зеленський схвалив продовження закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу
18 грудня 2019, середа, 15:53 5
Політика 2019-12-18T15:54:27+02:00
Українські Новини
Зеленський схвалив продовження закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу

Зеленський схвалив продовження закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу

Валерия Назаренко
Володимир Зеленський, Законопроект 2569, Донбас
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до 31 грудня 2020 року включно.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №2569 на сайті Ради, передають Українські Новини.

За його прийняття проголосували 320 депутатів при мінімально необхідних 226.

Один з авторів документа, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що керівництво фракції запропонувало продовжити дію закону на 1 рік.

"Доповідаю: суть нашого законопроекту: в першій статті чинного закону про особливий статус змінюється 2019 на 2020", - написав депутат.

Цей законопроект був прийнятий у зв'язку із закінчення терміну дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" 31 грудня 2019 року.

Депутати відзначають, що документ дозволяє реалізовувати умови, спрямовані на мирне врегулювання ситуації на Донбасі на основі принципів і норм міжнародного права і статуту Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляли Українські Новини, 9 грудня Путін заявив про необхідність внести "особливий статус Донбасу" до Конституції України.

10 грудня у Верховну Раду внесли закон про продовження особливого статусу Донбасу.

Більше новин про: Володимир Зеленський Законопроект 2569 Донбас

Архів
Новини
Максим Болдін використовує фейкову спостережну раду, щоб легалізувати захоплення Одеського медіна, - ЗМІ 16:10
Харківський аеропорт Ярославського і SkyUp Airlines запускають пряме авіасполучення з Батумі, Бургасом і Тель-Авівом 16:06
Зеленський схвалив продовження закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу 15:53
Електронні студентські та учнівські квитки з'являться в наступному році 15:49
ДБР розслідує недбалість чиновників Міноборони при поставках в армію БТРів 15:38
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Долар і євро продовжили рекордний обвал у вівторок 10:15
У сьогоднішньому розгулі нелегального азартного бізнесу і занепаді справжньої лотереї винні чиновники, - президент лотерейного оператора 11:57
У нардепів дійшли руки до обіцяної Зеленським легалізації грального бізнесу 09:45
Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком 12:14
більше новин
Чоловік під Києвом відкрив стрілянину по військовим, Фото: Віта-Захист
Колону військових автомобілів обстріляли під Києвом 10:25
Квартал 95. Фото: shlyahta.com.ua
"Пресвята погорілиця": "кварталівці" у новій пісні вибачилися перед Гонтаревою 09:45
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Міністр юстиції Малюська задекларував 1 млн гривень перерахованої пенсії з США 22:30
Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні 10:19
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok