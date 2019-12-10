Путин заявил о необходимости внести "особый статус Донбасса" в Конституцию Украины

Лидеры Украины, РФ, Франции и Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель дают пресс-конференцию по итогам "нормандского саммита". Президент РФ Владимир Путин в своем вступительном слове заявил, что он считает необходимым внести "особый статус" Донбасса в Конституцию Украины.

Также президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости увеличения количество КПП на линии разграничения с оккупированными территориями Донбасса.

Как сообщали Українські Новини, Нормандский саммит официально завершился.

Также Президент Владимир Зеленский завершил двусторонние переговоры с Президентом России Владимиром Путиным.

Также Путин и Зеленский встречались не наедине, а в компании Миллера, Витренко и министров энергетики.